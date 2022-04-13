كثير من الصائمين يعانون من الإمساك في رمضان (الاسباب)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

تمتد فترة الصيام في شهر رمضان ما بين 11 إلى 17 ساعة، ما قد يعرض البعض إلى مشاكل صحية، خاصة اضطرابات المعدة.



وأظهرت الدراسات أن الصائمين يتعرضون للإصابة بالإمساك بشكل كبير، إضافةً إلى شعور بالانتفاخ والامتلاء، وهي مشكلات مزعجة، حاول موقع "هيلث لاين" تقديم حلول لها من خلال نصائح بسيطة.

1- تناول الألياف

ينسى أغلبنا أهمية تناول الألياف في رمضان، ويركز على البروتينات والنشويات والحلوى مما يضاعف مشاكل المعدة.

الصائمون محدودون بتناول وجبتين خلال رمضان، لذلك يجب أن الحرص على أن تكون غنية بالألياف وإلا فإنهم معرضون للإصابة بالإمساك.

ومن الأطعمة الغنية بالألياف والتي تصلح كوجبة سحور: الشوفان وعصائر سموذي بقطع الفاكهة، أو الزبادي ببذور الشيا.

2- شرب مياه كافية

لا بديل عن تناول الماء، مهما تناولت من عصائر وفاكهة، حيث لابد أن يتناول الصائم حصته الكافية من الماء ويعوض فترة الصيام.

من المهم تقسيم تناول الماء بين الإفطار والسحور، بدلاً من اجتراع الماء بكميات كبيرة في وجبة السحور فقط.

3- ممارسة الرياضة

من المهم ممارسة أي نوع رياضة خلال رمضان، ولا يهم الذهاب إلى الجيم أو ممارسة تمارين معقدة، حيث يمكن الاكتفاء بممارسة رياضة المشي بعد تناول وجبة الإفطار لتسهيل عملية الهضم.