وزير أوقاف مصر يشيد بمسلسل "الاختيار 3"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أشاد وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة، بمسلسل "الاختيار 3" معتبرا أنه كشف مخططات الإخوان وخيانتهم للوطن.



وقال الوزير المصري الدكتور محمد مختار جمعة، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر إن "مسلسل الاختيار كاشف لطبيعة الجماعة الإرهابية، وجانب من مخططاتهم في محاولة الاستيلاء على كل مفاصل الدولة والتحكم فيها وفق مخططاتهم للسيطرة عليها مع سحق كل مخالفيهم".

وأضاف: "يكشف المسلسل بعض جوانب عنصريتهم المقيتة وأوجه خيانتهم للوطن، وإلى أي حد تعاملت جماعة الإخوان ورئيسها مع الدولة بنظام البلطجة وليس ذلك عليهم بغريب".

وأكد أن "المسلسل مجرد كاشف لطبيعتهم (الإخوان) بالصوت والصورة التي لا نكران لأي منهما".

وأبرز جمعة أن "مسلسل الاختيار برهن بالدليل القاطع أن الدولة كانت تدار من مكتب الإرشاد، وأن خيرت الشاطر (نائب مرشد الإخوان) ورجاله هم من كانوا يحكمون ويسيطرون على صنع القرار".

وأردف "التمكين لعناصر الجماعة وعملائها كان على رأس أولوياتهم وفوق كل اعتبار".

واستعان المسلسل بمشاهد حية من محاولات الإخوان لتمكين عناصرها في أجهزة ومؤسسات الدولة، إضافة إلى وجود مشاهد لمعسكرات تدريبية كثيرة أقامها التنظيم في مصر، بهدف تكوين عناصر إرهابية مسلحة تابعة لها على غرار ميليشيات الحرس الثوري الإيراني.

ويعرض مسلسل "الاختيار 3" يوميا، ويوثق جرائم الإخوان، كما يكشف عن أخطر مخططاتهم خلال العام الذي حكموا فيه قبل أن يلفظهم المصريون.

وترصد الملحمة الدرامية المصرية (الاختيار 3) حقائق تعرض لأول مرة" وترتبط بثورة 30 يونيو/حزيران 2013، بمشاهد موثقة بالصوت والصورة في الحلقة تلو الأخرى، مخططات الإخوان ومحاولاتهم السيطرة على جميع مفاصل الدولة خلال حكمهم للبلاد.