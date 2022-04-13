شكرا لقرائتكم خبر عن استسلام عضو بميليشيا الشباب الإرهابية إلى الجيش الصومالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استسلم عضو بميليشيا الشباب الصومالية المرتبطة بتنظيم القاعدة يدعى محمد محمود فنح، اليوم الأربعاء، إلى القوات المسلحة الصومالية.



وقال ضباط الفرقة 60 بالجيش الصومالي - وفقا لوكالة الأنباء الصومالية - إن المدعو محمد محمود فنح انشق عن ميليشيا الشباب الإرهابية، بعد غضبه من سوء التصرف الذي تمارسه الميليشيا الإرهابية ضد البدو والرعاة من السكان المحليين.



من جانبه، أشار المدعو محمد محمود إلى أنه شارك في معارك بصفوف الميليشيا ضد الجيش في منطقة "ساكو" وعدد من القرى التابعة لها بمحافظة جوبا الوسطى.