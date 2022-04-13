شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شئون الحرمين يدشن كتاب "معالم من الحرمين" بخمس لغات عالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دشن الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، كتاب معالم من الحرمين الذى تُرجم باللغات الخمس وهن (الإنجليزية، والفرنسية، والأوردية، والملاوية، والفارسية).

ووفقا لوكالة الانباء السعودية "واس"، تناول الكتاب معلومات عن الكعبة المشرفة والحجر الأسود والركن اليماني، وقفل ومفتاح الكعبة وكسوتها والميزاب والحطيم ومقام إبراهيم عليه السلام والشاذروان والصفا والمروة وصحن المطاف وبئر زمزم وأبواب المسجد الحرام ومراحل وأعمال توسعة وعمارة المسجد الحرام.

وأكد رئيس شئون الحرمين، حرص الرئاسة على إيصال رسالة الحرمين بجميع اللغات لضيوف الرحمن .