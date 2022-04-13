باحثون: النساء أكثر عرضة للصداع من الرجال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

كشف باحثون من جامعة النرويج للعلوم والتكنولوجيا أن 6 بالمئة من النساء يعانين من صداع لفترة 15 يوماً من كل شهر، بالمقارنة فإن 2.9 بالمئة فقط من الرجال يصابون بالصداع لنصف شهر على الأقل، وفقا للبيان.



وكشفت مراجعة التقارير، بحسب ما أشار موقع «ديلي ميل» إلى أن النساء أكثر عرضةً مرتين من الرجال للإصابة بداء الشقيقة. كما تبين أن 17 بالمئة من النساء يعانين من شقيقة قد تدوم ثلاثة أيام بما يؤدي للتقيؤ والحساسية على الضوء والضجيج. علماً أن الشقيقة تصيب 8.6 بالمئة فقط من الرجال.

ولفتت الدراسة التي نشرت في مجلة «The Journal of Headache and Pain» المتخصصة إلى أن التغيرات الهرمونية قد تكون مسؤولة عن أحد الأسباب التي تجعل النساء أكثر تأثراً من الرجال، حيث إن أي تغيير في معدلات الأستروجين يولد آلاماً في الرأس. وقام الباحثون من الجامعة بمعاينة 357 دراسة متعلقة بالصداع من ستينيات القرن الماضي إلى اليوم.

وقال البروفسور لارس جاكوب ستوفنر المسؤول عن الدراسة: «تعاني النساء بشكل أكبر من الرجال من آلام الرأس المؤلمة التي قد تستمر لحوالي 15 يوماً من الشهر».

ولفت إلى مدى صعوبة ذلك على الاستمرار في القيام بوظيفة ما أو الاهتمام بالعائلة مثلاً. وأشار في الوقت عينه إلى ضرورة أن تركز المساعي على التخفيف من ذلك العبء من خلال تجنب حدوثه ومعالجته على نحو أفضل.