شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال 29 متهماً بالانتماء إلى حركات متطرفة فى عدة محافظات عراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقل جهاز الأمن الوطني العراقي، 29 متهماً بالتطرف الديني في عدة محافظات( بغداد، ذي قار، بابل، القادسية ، المثنى ، البصرة، ميسان، واسط، النجف الأشرف) .