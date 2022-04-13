شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق عملية "المطرقة الحديدية" فى كركوك وجبال حمرين بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقى، اليوم الأربعاء، انطلاق عملية "المطرقة الحديدية" فى محافظة كركوك و المناطق المحاذية لسلسلة جبال حمرين.

وقالت الخلية فى بيان نقلته "السومرية نيوز"، انه "وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، انطلقت صباح اليوم، عملية (المطرقة الحديدية) وهي عملية أمنية واسعة وشاملة، لتفتيش وادى الشاى ووادى ازغيتون فى محافظة كركوك والمناطق المحاذية لسلسلة جبال حمرين".

واضاف البيان، انه "فى هذه العملية شاركت قطعات من جهاز مكافحة الإرهاب والقوات الخاصة فى الجيش العراقى، بإسناد من قيادتى القوة الجوية وطيران الجيش".

وتابع أنه "هذه العملية تأتى بهدف تجفيف منابع الإرهاب وملاحقة عناصر داعش الإرهابية وتطهير الأراضى.