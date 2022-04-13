شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على أسباب وأعراض هربس العيون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

يعد هربس العيون عدوى فيروسية تصيب العيون يسببها فيروس الهربس البسيط من النوع 1، وعادة ما يصيب القرنية.



وهربس العين هو مصطلح يطلق على مجموعة من اضطرابات العيون التي قد تنشأ جراء الإصابة بعدوى الهربس الفيروسية. غالبًا ما يصيب هذا المرض عينًا واحدة فقط.

وقالت جمعية "الرؤية الجيدة" إنه عندما يدخل فيروس الهربس البسيط من النوع 1 إلى الجسم، فإنه يستقر في عقد الجهاز العصبي، مشيرة إلى أن بعض العوامل تتسبب في إثارته مثل ضعف المناعة وأشعة الشمس الشديدة والتوتر النفسي ونزلة البرد الشديدة، ومن ثم ينشط الفيروس وينتقل عبر المسارات العصبية وصولا إلى العين.

وتتمثل أعراض هربس العيون في احمرار العين وتورمها والشعور بوجود جسم غريب بداخلها وزيادة الإفرازات الدمعية والحساسية للضوء والتهابات العين المتكررة ونشوء بثور على الجفن وعتامة القرنية.

ويجب استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، والذي يتمثل في مضادات الفيروسات في صورة أقراص أو مراهم أو قطرات.

ولا يجوز إهمال علاج هربس العيون؛ نظرا لأنه قد يهاجم شبكية العين مسببا فقدان البصر في العين المُصابة.

ونظرا لأن هربس العيون يعد مرضا مُعديا للغاية، فإنه يتعين على المريض استخدام مناشف خاصة به وعدم مشاركتها مع الآخرين لمنع انتقال العدوى إليهم، علما بأن الفيروس يمكن أن ينتقل عبر الرذاذ والدموع واللعاب.

فيروس الهربس هو المسؤول عن نشأة هربس العين، لا سيما الأنواع الآتية منه:

1. فيروس الهربس البسيط من النوع الأول

هو ذات الفيروس الذي قد يسبب قرحة الزكام (Cold sores). إذا كان هذا هو النوع الذي أصاب العين، غالبًا ما ينشأ لدى المريض حالة تدعى بالتهاب القرنية الهربسي البسيط (Herpes simplex keratitis) .

قد ينتقل هذا النوع من فيروس الهربس إلى الآخرين من خلال الفم، كما في حالات مشاركة الطعام أو فرشاة الأسنان مع شخص مصاب. وهذه أبرز المحفزات التي قد تنشط الفيروس:

-الإصابة بالحمى.

-التعرض المفرط لأشعة الشمس.

-التعرض لصدمة، أو الشعور بانزعاج عاطفي.

عوامل أخرى، مثل: استخدام الأدوية الستيرويدية، والتعرض لحادث في العين.

2. الفيروس النطاقي الحماقي (Varicella zoster virus)

هو ذات الفيروس الذي قد يسبب الحماق (Chickenpox) والهربس النطاقي (Shingles). عندما يصيب هذا النوع من الهربس العين، فإنه غالبًا ما يؤدي لنشأة حالة الهربس النطاقي العيني (Herpes zoster ophthalmicus). ﻿