شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار فى السعودية وحار فى الإمارات والكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج . السعودية: توقع المركز الوطنى للارصاد الجوية السعودى أن تتهيأ الفرصة لهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها لتشمل أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض، الشرقية في حين يستمر تأثير العوالق الترابية والاتربة المثارة التي تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من شرق ووسط المملكة.

الإمارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس حارا وغائما جزئياً بوجه عام وتميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً..و حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س .

و الموج في الخليج العربي خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 10:20 الثاني عند الساعة 35:00 والجزر الأول عند الساعة 17:30 والجزر الثاني عند 40:05 .

وفي بحر عمان الموج خفيف إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 20:09 والمد الثاني عند الساعة 08:09 والجزر الاول عند الساعة 13:36 والجزر الثاني عند الساعة 02:25.

الكويت:

وفى الكويت مائل للحرارة و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 35 كم/ساعة .

معتدل و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 45 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مع فرصة للغبار .