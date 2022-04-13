بسبب كورونا.. شركة بيجاترون تعلق إنتاج هواتف آي فون في الصين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة الإلكترونيات بيجاترون كورب، التي تنتج هواتف آي فون لصالح شركة آبل الأمريكية، الثلاثاء، وقف عمل مصانعها في مدينتي شنغهاي وكونشان الصينيتين، التزاماً بالإجراءات التي فرضتها السلطات المحلية الصينية لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان الشركة القول إن موعد استئناف الإنتاج سيتوقف على قرارات السلطات الملحية.

وتواصل الشركة تقييم تداعيات قرار تعليق الإنتاج على نتائجها المالية.

يذكر أن بيجاترون تتقاسم تجميع هواتف آيفون في الصين مع شركتي فوكسكون تكنولوجي جروب ولوكسشير بريسشين إنداستري.

وتشهد الصين حالياً أسوأ تفش لفيروس كورونا منذ بدء الجائحة قبل عامين.

كانت السلطات البلدية في مدينة شنغهاي الصينية أعلنت الأسبوع الماضي تمديد الإغلاق المفروض بسبب كورونا على 26 مليون من سكان المدينة إلى أجل غير مسمى.

وفي إشارة للزيادة الكبيرة في حالات الإصابة بالفيروس، وصف جو هونجهوي نائب السكرتير العام لحكومة شنغهاي الوضع بأنه "سباق مع الزمن".