باحثون: تناول القراصيا يومياً بعد سن اليأس يحمي العظام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

وجد باحثون من جامعة بنسلفانيا أن تناول القراصيا يقلل من علامات الالتهاب المرتبطة بكثافة العظام. وتهدد هشاشة العظام كبار السن وقد ينتج عنها تأثيرات دائمة مثل الألم المستمر، وتقوّس العمود الفقري.



وعرضت الباحثة جانهافي داماني دراستها خلال مؤتمر علم الأحياء التجريبي للجمعية الأمريكية لعلم وظائف الأعضاء الذي اختتم أعماله مؤخراً.

وبحسب موقع "ميديكال نيوز توداي"، قامت داماني وفريقها بمتابعة 106 امرأة لديهن انخفاض في كثافة معادن العظام لمدة 12 شهراً، وتراوحت أعمارهن بين 55 و75 عاماً.

وتناولت مجموعة من النساء 6 حبات برقوق مجفف أو قراصيا يومياً لمدة 12 شهراً، وأكلت مجموعة أخرى 12 حبة يومياً. بينما لم تأكل المجموعة الضابطة أي برقوق خلال هذا الوقت. وتناول الجميع مكملات الكالسيوم وفيتامين "د" أيضاً.

وأظهرت فحوصات الدم انخفاضاً كبيراً في علامات الالتهاب لدى المشاركات اللاتي تناولن البرقوق مقارنة بالمجموعة الضابطة.

وقالت دماني: "تشير النتائج إلى أن استهلاك ستة إلى 12 حبة برقوق يومياً قد يقلل من الالتهابات التي تساهم في فقدان كثافة العظام لدى النساء بعد سن اليأس".

وعلى الرغم من العدد الصغير لعينة الدراسة، إلا أن التوصية بتناول كبار السن وخاصة النساء للقراصيا قد تساعد على الوقاية من آثار هشاشة العظام. وتشير تقارير طبية إلى أن كسور العظام الناتجة عن الهشاشة تحدث أكثر للنساء، خاصة بعد سن اليأس.