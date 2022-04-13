شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تدعم القطاع الصحي في اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المملكة العربية السعودية، تقديم دعم عاجل وفوري لقدرات مراكز ومستشفيات المحافظات اليمنية، يتمثل في تخصيص وتقديم 30 سيارة إسعاف وعربات استجابة عاجلة عالية التجهيز.

جاء ذلك خلال توقيع مذكرة تعاون مشترك بين البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وهيئة الهلال الأحمر السعودي في مدينة الرياض، بهدف بناء ورفع مستوى الخدمات المقدمة في القطاع الصحي في اليمن، وتوحيد الجهود السعودية في هذا المجال، بما يسهم في تحقيق التنمية والإعمار في اليمن، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

ونقلت الوكالة عن رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي جلال العويسي، قوله إن الهيئة تسعى من خلال التعاون مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لبناء ورفع مستوى الخدمات المقدمة في القطاع الصحي باليمن، والإسهام في تنفيذ عدد من البرامج التنموية في القطاع ذاته، ضمن جهودها الإغاثية والإنسانية الدولية التي تكون الأولوية فيها موجهة إلى البلدان العربية.

من جهته، أكد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر، أن أولى ثمرات هذا التعاون تخصيص وتقديم 30 سيارة إسعاف وعربات استجابة عاجلة؛ دعماً لقدرات المستشفيات والمراكز الطبية في عدد من المحافظات اليمنية.