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هزة أرضية بقوة 4.1 ريختر تضرب ساحل إقليم الدريوش بالمغرب

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القاهرة - سامية سيد - أعلن المعهد الوطني للجيو-فيزياء عن تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 4.1 درجات على مقياس ريختر، بعرض ساحل إقليم الدريوش.

وأوضح المعهد، في نشرة إنذارية، أن هذه الهزة التي حدد مركزها بعرض ساحل إقليم الدريوش، وقعت في الساعة السادسة و3 دقائق و14 ثانية مساء (توقيت غرينيتش).

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الهزة سجلت على عمق 18 كيلومترا، عند التقاء خط العرض 35.494 درجة شمالا، وخط الطول 3.632 درجة غربا.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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