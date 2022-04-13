شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس مجلس السيادة يؤكد ضرورة توافق السودانيين من خلال حوار شامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، ضرورة توافق السودانيين من خلال حوار شامل يضم الجميع، بهدف الوصول إلى رؤية موحدة لاستكمال الفترة الانتقالية، وصولا لمرحلة إجراء الانتخابات.

واستقبل نائب رئيس مجلس السيادة، الآلية الثلاثية التي تضم، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال بالسودان "يونيتامس" فولكر بيرتس، ومبعوث الاتحاد الافريقي محمد حسن ولد لبات، ومبعوث منظمة الإيجاد إسماعيل أويس. وبحث اللقاء التطورات التي يشهدها السودان والجهود التي تبذلها الأطراف الثلاثة بشأن تسهيل الحوار بين الأطراف السودانية. وتلقى دقلو شرحا مفصلا حول جهود الآلية خلال المرحلة الماضية والنتائج التي توصلت إليها.