شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة الكويت للتقدم العلمى تعلن بدء استقبال طلبات التقدم لجائزتها لعام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بدء استقبال طلبات الباحثين من دولة الكويت وبقية الدول العربية للتقدم لجائزة (الكويت) لعام 2022 التي تمنحها المؤسسة سنويا في خمسة مجالات، وتبلغ قيمة كل منها 40 ألف دينار كويتي (نحو 169ر131 ألف دولار أمريكي).

وقال المدير العام للمؤسسة الدكتور خالد الفاضل -في تصريح صحفي- إن المؤسسة أطلقت هذه الجائزة عام 1979، من منطلق ضرورة تكريم العلماء الكويتيين والعرب الذين حققوا إنجازات ومساهمات أصيلة في مسيرتهم البحثية.

وأشار إلى أن التقديم للجائزة مستمر حتى 31 أغسطس المقبل، موضحا أن للجائزة خمسة مجالات على أن يكون المجال الأول العلوم الأساسية التي تركز على العلوم الطبية بمختلف أفرعها، فيما يرتكز المجال الثاني على العلوم التطبيقية القائمة على تكنولوجيا الطاقة النظيفة والمستدامة وتخفيف أثر الكربون في الوقود الأحفوري، والمجال الثالث قائم على العلوم الاقتصادية والاجتماعية التي تعني بالاقتصاد والمجالات المالية والمصرفية واقتصاد التنمية واقتصادات الأعمال وتمويل الشركات والمشاريع والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية، ويشمل المجال الرابع العلوم الإنسانية والفنون والآداب، أما المجال الخامس سيكون في حقل العلوم التخصصية الناشئة المعني بعلوم وتكنولوجيا المواد النانوية وتطبيقاتها.

وأفاد بأن التقدم للجائزة يشترط على أن يكون المتقدم عربي الجنسية، وأن يكون عالما باحثا في مجاله حاملا لشهادة الدكتوراة بينما يجب على المتقدمين في مجال العلوم الأساسية من غير حملة شهادة الدكتوراة أن يكونوا حاصلين على شهادة الزمالة، وأن يكون الإنتاج العلمي للمرشح مبتكرا وذا أهمية بالغة في المجال المقدم فيه ومنشورا خلال السنوات العشرين الماضية وأن يشتمل الانتاج العلمي على أبحاث منشورة أو مقبولة للنشر في مجلات علمية محكمة وكتب مؤلفة أو مترجمة أو محققة أو في فصل منشور في كتاب على أن يتمتع الكتاب بترقيم دولي معتمد.