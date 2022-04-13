وزير الداخلية اللبناني يؤكد التزام بلاده بمنع أي أذي بحق دول الخليج

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الداخلية والبلديات اللبناني القاضي بسام مولوي التزام بلاده بمنع أي أذى لفظي أو عملي بحق دول الخليج مؤكدا أن ما تقوم به الحكومة ينطلق من قناعتها وإيمانها بالدولة اللبنانية ويهدف لاستقرار لبنان والدول العربية باعتبار أن الأمن العربي هو أمن مشترك.

جاء ذلك في تصريح للوزير عقب لقاءه بسفير المملكة العربية السعودية بلبنان وليد البخاري في مقر إقامته باليرزة.

وشدد مولوي على التزام لبنان واللبنانيين بضميرهم ومصلحة بلدهم وعروبتهم وأمن وأمان مجتمعات أشقائهم وأمن السعودية وسائر دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشار وزير الداخلية اللبناني إلى الحرص على إجراء الانتخابات بكل حرية وديمقراطية، معتبرا أنه لا خوف على الحرية والديمقراطية في لبنان طالما ان اللبناني يريد بناء دولته.