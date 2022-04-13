شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسي يبحث الوضع العام في البلاد مع رئيسة المجلس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الثلاثاء، مع رئيسة مجلس الوزراء نجلاء بودن،الوضع العام في البلاد والنقاط المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء القادم.