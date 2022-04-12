شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الكويت ببيروت: لن نتخلى عن دعم الشعب اللبنانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سفير دولة الكويت ببيروت عبد العال القناعى على استمرار دعم الكويت للشعب اللبنانى وعدم تخليها عنه، وشدد على محبة الكويتيين للشعب اللبنانى الشقيق ووقوف دولة الكويت إلى جانب لبنان فى محنته، جاء ذلك خلال لقائه مع مفتى لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان فى دار الفتوى، وفق الوكالة الوطنية لإعلام لبنان.

كما عبر السفير الكويتى عن أمنياته بأن يعم الاستقرار والازدهار فى لبنان وإن تحل أزماته"، ومن جانبه حمل المفتي دريان السفير القناعي شكره إلى دولة الكويت، أميرا وحكومة وشعبا على وقوفهم إلى جانب اللبنانيين فى شتى المجالات، مؤكدا الدور الريادي الذي تقوم به دولة الكويت في لبنان والمنطقة العربية.

وقال المفتى:"نثمن المبادرة التي قام بها وزير خارجية الكويت بالتعاون مع الأشقاء العرب في دول مجلس التعاون الخليجي والتي كانت الخطوة الأولى نحو إعادة العلاقات الأخوية بين لبنان وأشقائه العرب وخاصة دول مجلس التعاون الخليجى العربى، والكويت على الدوام مع دول المجلس محتضنة قضايا العرب والمسلمين وعلى وجه الخصوص قضايا لبنان وشعبه".



ووجه المفتي دريان "تحية محبة واحترام لكل الأشقاء العرب"، مؤكدا "ان لبنان كان وسيبقى وفيا وصادقا وحريصا على مصلحته الوطنية وعلى مصالحهم، والكويت على الدوام رائدة في لملمة الجرح العربي لتوحيد الصف والكلمة لمجابهة التحديات الإقليمية والدولية التي تهدد منطقتنا العربية".