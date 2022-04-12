شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل مسؤول فى حزب "البعث" بسوريا برصاص مجهولين فى ريف درعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم الثلاثاء، بمقتل أمين شعبة حزب البعث العربي الاشتراكي في مدينة نوى بريف درعا الغربي جنوب البلاد برصاص مُسلحين مجهولين.



وذكرت الوكالة، أن مسلحين اثنين يستقلان دراجة نارية اعترضا سيارة أمين الشعبة فريد محمد العمارين أمام مقر الشعبة فى نوى، وبعد توقف السيارة أنزلاه منها وأطلقا عليه الرصاص مباشرة، ما أدى إلى مقتله قبل أن يفرا بسيارته.



ونقلت الوكالة عن مدير صحة درعا أشرف برمو قوله، إن "مستشفى نوى الوطنى" استقبل العمارين، وقد فارق الحياة جراء إصابته بعدة طلقات نارية في القلب والصدر والساقين.