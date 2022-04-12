شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة الأردنية تؤكد حرصها على تحقيق الأمن الغذائى فى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، أن قوات بلاده المسلحة ستسهم بزراعة مساحات من الأراضي بمختلف المحاصيل، انطلاقًا من حرصها على تحقيق الأمن الغذائي، والحد من الآثار الاقتصادية التي مرت بها الأردن خلال الجائحة.



وقال الحنيطي - خلال زيارته إحدى وحدات المنطقة العسكرية الجنوبية، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء إن ذلك يأتي أيضًا في إطار الدور التنموي الذي تؤديه القوات المسلحة للنهوض بالاقتصاد.