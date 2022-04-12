دون التعرض لزيادة الوزن.. 4 طرق رائعة لتناول الشوكولاتة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

عندم محاولتنا لإنقاص الوزن، يمثل إغراء تناول الشوكولاتة تحدياً كبيراً بالنسبة لنا، لأن تناول هذا النوع من الحلوى قد يؤثر سلباً على مساعينا في إنقاص الوزن ويؤخر تحقيق هذا الهدف.



ولتجنب الوقوع في هذه المشكلة، أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا، الطرق التالية لتناول الشوكولاتة دون التعرض لخطر زيادة الوزن:

اختيار النوع المناسب

أثناء اتباع نظام غذائي، يمكن أن يميل الكثيرون إلى تناول الشوكولاتة المحملة بالسكر مثل شوكولاتة الحليب والشوكولاتة البيضاء والشوكولاتة القائمة على الزبدة، والتي تحتوي على المزيد من المواد الحافظة والسكر والحليب، وهو ما يكفي لإفساد خطط فقدان الوزن. وبالتالي، فمن الأفضل التمسك بالشوكولاتة الداكنة الطبيعية الخالية من السكر، ذات الطعم الترابي، والتي يمكن أن تساعد في تحفيز النوم، وتقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب بسبب وجود مضادات الأكسدة. الشوكولاتة الداكنة والمرة منخفضة السعرات الحرارية ويمكن أن تساعد بشكل فعال في إدارة الوزن.

الشوكولاتة المنزلية

يعتبر تحضير الشوكولاتة في المنزل أمراً جيداً بالنسبة للأشخاص الذين يحاولون إنقاص الوزن. فقط أضف المكسرات والفواكه الجافة والبذور للشوكولاتة الداكنة المذابة أو الكاكاو لصنع شوكولاتة منزلية بسيطة بدون مواد حافظة وزبدة وسكر.

تجنب الشوكولاتة السكرية والزبدة

تحتوي معظم أنواع الشوكولاتة التي يتم شراؤها من المتجر على السكر والزبدة والمكونات التي تضيف مذاقاً رائعاً لها، ولكنها ضارة للجسم. وبحسب خبراء التغذية، كلما كانت الشوكولاتة أكثر مراراً كلما كانت صحية أكثر. من الأفضل دائمًا التحقق من قائمة المكونات قبل اتخاذ قرار الشراء وكذلك التحقق مما إذا كانت الشوكولاتة تحتوي على مواد مضافة أو مستحلبات.

تناول كمية مناسبة

إن مراقبة الرغبة الشديدة هي الطريقة الأكثر فاعلية للانغماس في الشوكولاتة دون زيادة الوزن. وفقًا للخبراء، من الأفضل تجنب تناول الشوكولاتة عند الشعور بالجوع، فهذا يؤدي إلى الإفراط في تناولها وإفساد خطة النظام الغذائي، وبالتالي، يُنصح بتناول كميات قليلة من الشوكولاتة.