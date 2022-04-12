هل الرياضة مهمة لمرضى الحساسية ضد حبوب اللقاح؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أكد البروفيسور إنغو فروبوزه أهمية رياضات قوة التحمل، مثل المشي السريع، والجري، وركوب الدراجات في الهواء الطلق لمرضى الحساسية لحبوب اللقاح، حيث تقوي عضلات التنفس، وتساعد الجسم على مواجهة الاستجابات التحسسية بصورة أفضل.



وأوضح عالم الرياضة الألماني أن على المرضى تجنب الأطعمة المحتوية على الهيستامين مثل الفواكه الحمضية، والشوكولاتة، بينما يساعد البقدونس على الحد من إفراز الجسم للهيستامين.

كما أن الأدوية المضادة للهيستامين، التي لا تحتاج إلى وصف طبيب، يمكنها تخفيف المتاعب.

ومع ذلك، على المصابين بالحساسية ضد حبوب اللقاح التوقف عن الرياضة في الهواء الطلق عند الشعور بضيق التنفس.