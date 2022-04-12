تسجيل أول إصابة بمتحور "إكس إي" باليابان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة اليابانية تسجيل أول إصابة بمتحور "إكس إي" من سلالة أوميكرون، لدى سيدة وصلت مطار ناريتا بالقرب من طوكيو.



ونقلت صحيفة جابان توداي عن الوزارة أن السيدة في الثلاثينات من عمرها، كانت في الولايات المتحدة، ولم تظهر عليها أعراض، ووصلت المطار في 26 مارس(آذار) الماضي.

وحصلت السيدة على جرعتين من لقاح فايزر، وثبتت إصابتها بالفيروس لدى وصولها المطار.

واكتشفت سلالة اكس إي عبر إجراء اختبارات التسلسل الجيني لعينات من السيدة في المعهد الوطني للأمراض المعدية.

ويشار إلى أن هذه السلالة مزيج بين سلالة " بي ايه1." و "بي ايه2." المتحورتين من أوميكرون.