ما هي الممنوعات على مائدة السحور؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

يعاني الصائمون من العطش في شهر رمضان، خاصةً مع صيام عدد ساعات طويلة في فترة الصيف.



وهناك مجموعة من الأخطاء التي يقع فيها المسلمون في وجباتهم، وخاصة خلال السحور، تزيد من شعورهم بالعطش على مدار اليوم التالي دون أن ينتبهوا.

ويستعرض موقع "جوود فيد" الأمريكي، في التقرير التالي، أبرز الأطعمة التي تجعلك تشعر بالعطش، كي تتجنبها تماماً طيلة الشهر الكريم.

1- البطاطس المحمرة والشيبسي

يندر أن تجد مائدة رمضانية لا تتضمن بطاطس محمرة أو شيبسي كطبق جانبي يحبه الكثير، لكن هذه الوجبة تحديداً تسبب شعورا شديدا بالظمأ.

تحتوي البطاطس على نسب مرتفعة من ملح الصوديوم، مما يجعلك تشعر بالعطش الشديد، لذلك ينصح بتجنبها خاصةً على مائدة السحور.

2- النودلز

النودلز أو الشعرية سريعة التحضير من الوجبات ذات الشعبية الكبيرة، لكنها تحتوي على الكثير من الأملاح والبهارات الحارة التي تٌشعر بالعطش.

3- المشروبات الغازية

تساهم المشروبات الغازية في زيادة معدل فقدان الماء من الجسم، بسبب تضمنها كميات سكر مرتفعة، حيث إن مكونات المشروب الحمضية تفعل عمل الإنزيمات مما يقلل من مخزون الماء في الجسم.

4- مشروبات الطاقة

يلجأ البعض إلى مشروبات الطاقة في رمضان للتغلب على حالة الخمول بعد تناول وجبة إفطار دسمة، لكنها قد تكون السبب في شعور ممتد بالعطش.

وينصح خبراء التغذية باستبدال مشروبات الطاقة بكوب من الماء ممتلئ بقطع الثلج لأنه قادر على أن يزيل شعور الخمول الذي تحاول الهروب منه.

5- صوص الصويا

تستعمل سيدات المنزل صوص الصويا بكثرة في وجباتهن نظراً لمذاقه المميز، لكن من المعروف أنه يحتوي على كميات كبيرة من أملاح الصوديوم، لذا ينصح باللجوء لأنواع صلصة أخرى قليلة الأملاح.

6- نبات الهليون

يحتوي نبات الهليون على أملاح الصوديوم والبوتاسيوم، لذا ينصح بتناوله بكميات محدودة للغاية طوال شهر رمضان رغم فوائده الغذائية، كي تتجنب الشعور بالعطش.

7- البسكويت

يتسبب تناول البسكويت بشعور من الجفاف داخل الفم، إضافةً إلى اعتماده الأساسي على السكر مما يزيد من شعور العطش.