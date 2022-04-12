شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام الأمم المتحدة يعرب عن قلقه إزاء تصاعد العنف فى فلسطين وزيادة الضحايا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش إنه يتابع بقلق بالغ تصاعد العنف في الأرض الفلسطينية المحتلة ، معربا عن انزعاجه من استمرار ارتفاع عدد الضحايا، بمن فيهم النساء والأطفال.

وجدد الأمين العام، على لسان المتحدث باسمه، ستيفان دوجاريك، الدعوة إلى أن الأطفال ينبغي ألا يكونوا أبدا هدفا للعنف أو يتم تعريضهم للأذى، ودعا جيش الدفاع الإسرائيلي إلى ضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وعدم استخدام القوة المميتة، مشيرا إلى أنه سيواصل العمل مع جميع الأطراف لتهدئة الوضع.

من ناحية أخرى، كان المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند قد أعرب عن صدمته وانزعاجه من مقتل امرأة فلسطينية غير مسلحة على ما يبدو، على يد قوات الأمن الإسرائيلية في بيت لحم، في ظروف يبدو أنها تشير إلى أنها لم تشكل تهديدا وشيكا معربا في تغريدة على موقع تويتر، عن تعازيه الحارة لعائلتها، داعيا إلى ضرورة إجراء تحقيق شامل في مثل هذه الأفعال.