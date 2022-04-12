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محكمة عراقية تقضى بإعدام 4 متهمين لارتكابهم جريمة قتل شرقى بغداد

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الثلاثاء، صدور حكم الإعدام على 4 متهمين لارتكابهم جريمة قتل شرقي العاصمة.

وقالت المديرية في بيان صحفى  - نقلته وسائل إعلام عراقية - إن "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد مكتب مكافحة إجرام الحبيبية تمكنت من الكشف عن حادث قتل غامض حصل في منطقة حي طارق شرق بغداد والقبض على الجناة وهم 4 متهمين من بينهم امرأة".

وأضاف البيان أنه "بعد التعمق بالتحقيق معهم ومواجهتهم بالأدلة اعترفوا صراحةً عن قيامهم بقتل المجنى عليه حيث تم تصديق أقوالهم ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف، وتم الحكم عليهم بالإعدام شنقا لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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