شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لبنان يوقع 11 قانونا منها "الدولار الطلابى" وتمديد ولاية المجالس البلدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كما وقع عون القانون الخاص بتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية لمدة عام لصعوبة إجراء الانتخابات الخاصة بها هذا العام بالتزامن مع الانتخابات النيابية المقررة في 15 مايو المقبل.

وتضمنت القوانين الموقعة اليوم قانون دعم الأدوية المنتجة محليا ورفع الدعم عن الأدوية المستوردة التي لها بديل محلي، بالإضافة إلى القانون القاضي بإعطاء تعويضات ومعاشات تقاعدية لذوي الضحايا اللبنانيين في تفجيري 15 أغسطس الماضي في بلدة "التليل العكارية" وتمكين اللبنانيين الذين أصيبوا منهم من الاستفادة من التسهيلات الصحية وبحقوق ذوي الاحتياجات الإضافية.