شكرا لقرائتكم خبر عن "المنفى" يطالب بتجنيب الهيئة العامة للأوقاف الليبية أى تجاذبات سياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبى محمد المنفي، مساء الإثنين، رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في ليبيا عمر الحداد، وذلك لبحث آخر الخطوات المتخذة بشأن توحيد الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية.

أكد المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي الليبي أن اللقاء تطرق إلى حلحلة المشاكل والعراقيل التي تعترض عمل الهيئة، ومن ضمنها إحالة الباب الثاني، وإحالة مكافآت المتعاونين مع الهيئة عن الأشهر الماضية، وفق بيان للمجلس.

وشدد المنفي على ضرورة توحيد الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية الليبية وتجنيبها أي تجاذبات سياسية.