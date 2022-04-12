شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل شعث يقدم استقالته من رئاسة مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدّم نبيل شعث رئيس مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات استقالته، اليوم الثلاثاء، وذلك بحسب ما نقله الموقع الرسمي للمؤسسة عبر الانترنت.

وتقدمت المؤسسة ممثلة بمجلسي الأمناء والإدارة وكافة العاملين بشكرهم وتقديرهم الكبيرين للعطاء المميز لنبيل شعث خلال مسيرته الطويلة فى خدمة فلسطين والمؤسسة، متمنيين له دوام الصحة والعافية.

وتجدر الإشارة بأن مجلس أمناء مؤسسة ياسر عرفات كان قد انتخب الدكتور نبيل شعث رئيساً لمجلس الإدارة في اجتماعه الطارئ المنعقد في 14 أغسطس الماضى.