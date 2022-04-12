شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة وزراء تونس تستعرض مع وفد البرلمان الأوروبى الاستحقاقات السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن رمضان، خلال لقائها مع وفد من لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي، الاستحقاقات السياسية المقبلة من أجل استكمال مسار البناء الديمقراطي في تونس عبر الاستفتاء على الدستور وإجراء انتخابات تشريعية، مؤكدة على مبدأ المشاركة الذي اعتمد منذ الإعلان عن خارطة الطريق انطلاقا من الاستشارة الوطنية واللقاءات مع المنظمات الوطنية ليشمل لاحقا كل ممثلي المجتمع المدني.

حضر اللقاء الذي عقد في قصر الحكومة بالقصبة، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي وسفير الاتحاد الاوروبي بتونس ماركوس كورنارو.

وعبر الوفد الأوروبي عن اعتزازه بالعلاقات المميزة التي تجمع تونس بالاتحاد الأوروبي، ووقوفه ومساندته لتونس في مسارها الإصلاحي من أجل تدعيم الديمقراطية.

وشدد الوفد الأوروبي على ضرورة احترام مبادئ المشاركة والتعددية في بقية مراحل خارطة الطريق، مؤكدين أهمية إنجاح التجربة التونسية واستعدادهم لوضع الخبرات والتجارب اللازمة لمساعدة تونس على إتمام استحقاقاتها السياسية في أفضل الظروف.