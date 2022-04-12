شكرا لقرائتكم خبر عن الفاو وبنك الطعام المصرى يقودان حملة للحد من الهدر خلال رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو " في مصر بالتعاون مع بنك الطعام المصري حملة على مدار شهر رمضان بهدف الحد من الهدر في الطعام وتحقيق الأمن الغذائي، من خلال تقديم كل يوم في رمضان معلومة جديدة.

كانت أطلقت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) برنامجا إقليميا بعنوان "بناء القدرات لخفض الهدر الغذائي في الشرق الأدنى" لتوفير التدريب وأنشطة التوعية بهدف تعزيز القدرات الوطنية لقادة جمعيات المنتجين المحلية ومدراء صناعة الأغذية والمرشدين الزراعيين بشأن الممارسات الجيدة في التعامل مع الأغذية وتحسين إدارة سلسلة القيمة.

ويندرج هذا المشروع ضمن الإطار الاستراتيجي الإقليمي للحد من فاقد الأغذية والهدر الغذائي في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا الذي طالبت به وصادقت عليه الدول الأعضاء في الفاو عام 2014. ويهدف هذا الإطار إلى تحسين فعالية الأنظمة الغذائية والاستخدام الأفضل للموارد الطبيعية وزيادة مساهمات قطاع الزراعة في النمو والاستقرار الاقتصادي.

ووفق مركز اعلام الأمم المتحدة أن منظمة تقدم مع الشركاء حزمة من المواد الغذائية ضمن حملة إفطار صائم في رمضان من خلال ما يعرف بكرتونة رمضان.