شكرا لقرائتكم خبر عن حركة أمل: انفجار صيدا نتج عن حريق بسبب ماس كهربائى ووفاة نجل رئيس بلدية بنعفول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت حركة أمل اللبنانية أن المعلومات الأولية تفيد بأن الانفجار الذي وقع بمنطقة بنعفول بمدينة صيدا جنوبي لبنان نتج عن ماس كهربائي تسبب في نشوب حريق ما أدى لانفجار أسطوانات الأكسجين المخزنة في المبنى الذي يشغل الدفاع المدني في كشافة الرسالة الإسلامية التابعة للحركة جزء منه.

وأشار المكتب الإعلامي المركزي في حركة أمل في بيان، إلى أنه قرابة الساعة الثانية من فجر اليوم الثلاثاء وقع انفجار في مبنى ملاصق لمبنى بلدية بنعفول الجنوبية بقضاء صيدا، والذي يشغل جزء منه الدفاع المدني في كشافة الرسالة الإسلامية.

وأوضح البيان أن المعلومات الأولية تؤكد أن الانفجار ناتج عن حريق تسبب فيه ماس كهربائي ما أدى إلى انفجار أسطوانات الأكسيجين المخزنة في المبنى، والتي كانت مخصصة لحالات كورونا في المنطقة.

وأضاف أن الحادث نتج عنه وفاة شخص وهو علي توفيق الرز نجل رئيس بلدية بنعفول، بالإضافة إلى وقوع عدد من المصابين تم نقلهم عبر سيارات الإسعاف إلى مستشفى الراعي في صيدا.

وختم البيان بأن حركة أمل برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري تتقدم بالتعازي لعائلة رئيس بلدية بنعفول لوفاة نجله وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.