شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أفضل تمارين لتقوية الركبة والأربطة وعلاج الخشونة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

إذا كنت تعاني من آلام الركبة فيجب عليك الحرص على ممارسة تمارين تقوية الركبة التي نتعرف عليها في التقرير التالي.



تعتبر تمارين الركبة من أهم التمارين التي تساعد على تقوية الأربطة والأوتار الموجودة داخل مفصل الركبة، بالإضافة إلى أنه يزيد من مرونة العضلات وزيادة قوتها.

لهذا يجب الإهتمام بممارسة تمارين الركبة التي تعد من أكثر المفاصل المهمة في جسم الإنسان نظرًا لتحملها ضغط الجسم ودعم حركة الإنسان، ولهذا نقدم من خلال ما يلي أفضل تمارين لتقوية الركبة.

تمرين إطالة العضلة

وهذا من خلال الاستلقاء على الظهر والقيام بفرد القدمين باتجاه الأعلى مع فرد مشط الرجل، مع القيام بمحاولة شد عضلة الرجل للأعلى لمدة 30 ثانية، ويتم التكرار بين القدمين 10 مرات.

كما يمكن فرد القدمين مع رفع إحداهما للأعلى مع محاولة شدها وثنيها باتجاه البطن، ويتم فردها وتكرار التمرين 10 مرات لكل قدم.

تمرين القرفصاء

- من أهم التمارين لتقوية الركبة، وتنفذ من خلال الوقوف بشكل مستقيم ومد الذراعين للأمام حتى تكون متساوية مع الكتفين.

- يتم ثني الركبتين للأمام بزاوية 90 درجة مع الحرص على تثبيت القدمين بشكل جيد على الأرض، وعليك بأخذ نفس عميق وخروج الهواء من الفم عند الصعود، ويتم تكرار التمرين 10 مرات.

تمرين الكرسي

من التمارين التي تساعد على شد عضلات الركبة بطريقة بسيطة، كل ما عليك الجلوس على كرسي ورفع أحد الساقين للأمام حتى تكون مستقيمة، ويتم إنزال الساق إلى الأرض مع الراحة لمدة 30 ثانية، ويتم تكرار التمرين 10 مرات لكل من الساقين.

تمرين الجسر

- من تمارين تقوية عضلات الركبة الأمامية والتي تعزز أوتار الركبة، بالإضافة إلى أنها تساعد على تخفيف الضغط على مفاصل الركبة.

- يمكنك القيام بهذا التمرين من خلال الاستلقاء على الأرض مع ثني الركبتين ووضع الذراعين إلى الجانبين أو على أعلى الصدر مع الحرص على رفع الوركين مع الحفاظ على القدمين على الأرض، وشد الفخذين ويمكنك تكرار التمرين 15 مرة.

تمارين تقوية أربطة الركبة

حتى يتم تقوية أربطة الركبة، خاصة إن كنت تعاني من وجود مشكلة بها، يمكنك اللجوء إلى بعض التمارين البسيطة ومنها:

- من أهم التمارين التي لها القدرة على تقوية عضلات الجزء السفلي من الجسم، حيث يساعد على تقوية الساقين والوركين والأرداف وهو أحد تمارين الكارديو المميزة.

- في البداية عليك القيام بالإحماء من خلال تحريك دواسة الدراجة ببطء لمدة 10 دقائق، ويتم زيادة السرعة بالتدريج لمدة نصف ساعة.

- مع انتهاء التمرين يجب عليك التحرك بدواسة الدراجة ببطء حتى يتم تهدئة الجسم، ويجب عليك المواظبة على ركوب الدراجة من 3 أيام وحتى 5 أيام في الأسبوع.

تمرين نط الحبل

- نط الحبل من التمارين المميزة لتقوية الأربطة الخاصة بالركبة، بالإضافة إلى أنها تقوي عضلات الجزء العلوي أيضًا.

- عليك بالإمساك بمقابض الحبل والعمل على نط الحبل بشكل منتظم دون توقف، ويمكنك نط الحبل لمدة نصف ساعة 5 أيام في الأسبوع.

رفع الكعب بساق واحدة

- من تمارين تقوية الأربطة الجانبية للركبة هي رفع الكعب بساق واحدة، وهذا من خلال الاستعانة بالحائط للاستناد عليه، ويتم رفع قدم مع الحفاظ على الحفاظ على إستقامة الركبة.

- قم بالوقوف على أصابع القدم لمدة 5 ثوان ويتم إنزال القدم ببطء على الكعب ويتم تكرار هذا 10 مرات.

تمرين تمدد عضلات الفخذ

- من تمارين تقوية الركبة الضعيفة والمطقطقة وعلاج خشونة الركبة، ويمكن ممارسة هذا التمرين ببساطة من خلال الوقوف بشكل مستقيم مع الإستناد على كرسي للحفاظ على التوازن.

- يتم رفع أحد الساقين مع الإمساك بالكاحل وجعل الكعب نحو الأرداف حتى تشعر بشد عضلة الفخذ من الأمام، وعليك بالإبقاء في هذا الوضع لمدة 30 ثانية، ويكرر التمرين 3 مرات لكل ساق.

تمرين تمدد أوتار الركبة

- حتى يمكنك تطبيق هذا التمرين من خلال الاستلقاء على الأرض مع جعل الظهر مستقيم وقم بفرد ساقيك إلى الأمام.

- يتم رفع الساق اليمنى بزاوية 90 درجة وثني الركبة أيضًا بزاوية 90 مع محاولة تثبيتها لمدة 3 ثواني، ويتم التكرار في كل قدم 10 مرات.