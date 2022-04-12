ما هي أسباب وأعراض الصداع العنقودي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

يعد الصداع العنقودي أحد أشد أنواع الصداع التي يمكن أن تصاب به، حيث يتسبب في ألم رهيب.



وقالت الرابطة الألمانية لأطباء الأعصاب إن الصداع العنقودي عبارة عن صداع يحدث في شكل مجموعة من النوبات قد يصل عددها إلى 8 نوبات يوميا على مدار أسابيع أو شهور، ثم يختفي الألم لفترة من الوقت.

وأضافت الرابطة أن النوبة قد تستمر من 15 إلى 180 دقيقة، مشيرة إلى أن الأعراض تتمثل في الشعور بصداع شديد من جانب واحد وألم خلف العين واحمرار العين وزيادة الإفرازات الدمعية وتقلص بؤبؤ العين ومقلة العين الغائرة وسيلان الأنف والتعرق.

وأردفت الرابطة أن أسباب الصداع العنقودي غير معلومة على وجه الدقة حتى الآن، ولكن يرجح الأطباء أنه يرجع إلى عوامل وراثية أو إيقاعات بيولوجية غير مفسرة أو النيكوتين أو الكحول أو بعض الأطعمة أو العقاقير الموسعة للأوعية الدموية أو الأضواء الوامضة أو المرتفعات.

ويتم تشخيص الصداع العنقودي من خلال الفحوصات العصبية مثل تفاعل الضوء على الحدقة، بالإضافة إلى التصوير المقطعي المحوسب والتصوير بالرنين المغناطيسي.

ويتم علاج الصداع العنقودي من خلال تنفس الأكسجين النقي والأدوية مثل "التريبتان" والإجراءات الجراحية مثل تحفيز عصب معين أو تحفيز منطقة معينة من الدماغ.

تستمر الفترة العنقودية بصورة عامة من عدة أسابيع إلى شهور. قد يكون تاريخ البدء ومدة كل فترة عنقودية متسقين من فترة إلى أخرى. على سبيل المثال، يمكن أن تحدث الفترات العنقودية بشكل موسمي، مثل كل ربيع أو كل خريف.

معظم الأشخاص يتعرضون لصداع عنقودي عرضي. في الصداع العنقودي العرضي، يحدث الصداع لمدة من أسبوع إلى سنة، متبوعًا بفترة خالية من الألم ويمكن أن تستمر لمدة تصل إلى 12 شهرًا قبل أن يحدث صداع عنقودي آخر.

قد تستمر الفترات العنقودية المزمنة لأكثر من عام، أو قد تستمر الفترات الخالية من الألم أقل من شهر واحد.

-يحدث الصداع عادة كل يوم، وأحيانًا عدة مرات في اليوم

-يمكن أن تستمر النوبة الواحدة من 15 دقيقة إلى ثلاث ساعات

-تحدث النوبات غالبًا في الوقت نفسه كل يوم

-تحدث معظم النوبات ليلاً، وعادةً بعد أن تخلد إلى النوم بساعة إلى ساعتين

-ينتهي الألم في العادة فجأة مثلما بدأ فجأة، مع تناقص شدته بسرعة. بعد حدوث النوبات، لا يشعر معظم الأشخاص بأي ألم، لكن يكونون مجهدين.