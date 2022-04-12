شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة العراقية تعلن القبض على ثلاثة إرهابيين فى كركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشرطة الاتحادية العراقية إلقاء القبض على ثلاثة مطلوبين بقضايا إرهابية في محافظة كركوك.

وذكرت الشرطة الاتحادية في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) اليوم الثلاثاء، أنه وفقا لمعلومات استخبارية وبعملية نوعية، تمكنت عناصر الشرطة من إلقاء القبض على اثنين من المطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب في منطقة (الحي العسكري) بناحية الرياض في محافظة كركوك".

وأشار البيان الى أن قوات الشرطة تمكنت أيضا من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب في منطقة (بريمة) بناحية الحويجة في محافظة كركوك".

ولفتت الشرطة العراقية إلى أنه تم إحالة الإرهابيين للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.