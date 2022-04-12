لبنان: جهود مكثفة لكشف أسباب انفجار صيدا واستمرار الطوق الأمنى حول موقعه

القاهرة - سامية سيد - كثفت الأجهزة الأمنية اللبنانية جهودها لكشف الأسباب التي أدت إلى الانفجار الذي شهدته منطقة بنعفول بمدينة صيدا جنوبي لبنان في الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث لم تتحدد بعد أسباب الانفجار الذي أثار الذعر لدى سكان المنطقة وخصوصا لمكان وتوقيت وقوعه، وسط ترجيح مصادر أمنية لأن تكون أسباب الانفجار عرضية.

وتمكنت فرق الدفاع المدني اللبنانية بالتعاون مع المواطنين من السيطرة على النيران التي خلفها الانفجار مع تراجع فرص العثور على مصابين جدد، فيما تأكد سقوط قتيل، بينما تضاربت أعداد المصابين بين 5 و7 جراء الانفجار.

ويفرض الجيش اللبناني طوقا أمنيا حول موقع الانفجار الذي أدى إلى تدمير كامل لمبنى بلدية بنعفول التابع لوزارة الداخلية والبلديات ومركز تابع لكشافة الرسالة التابعة لحركة أمل، كما تسبب الانفجار في تلف عدد من السيارات الموجودة بمحيطه.. ولم تصدر أي جهة رسمية حتى الآن بيانات تتعلق بالحادث أو بأعداد المصابين.