شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: قوات الحزام الأمنى تطيح بخلية إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة والحوثى بعدن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وذكرت قوات الحزام الأمن في بيان أوردته قناة "اليمن الإخبارية"، أن المعلومات الاستخباراتية أكدت وجود خلية إرهابية تابعة لجماعة الحوثي على اتصال مع عناصر من تنظيم القاعدة الإرهابي تخطط للقيام بأعمال إرهابية من اغتيالات وتفجيرات بالعاصمة اليمنية عدن.

وأضاف البيان أنه تم نقل المشتبهين إلى مقر قيادة حزام عدن للتحقيق معهم وتسليمهم إلى الجهات المختصة بالعاصمة عدن.

وكانت الحكومة اليمنية وجهت الأجهزة الأمنية والعسكرية والحزام الأمني بمضاعفة التنسيق لملاحقة العناصر الإرهابية من تنظيم القاعدة والقضاء على أوكارها وإفشال خططهم بالتنسيق مع شركاء اليمن في مكافحة الإرهاب.