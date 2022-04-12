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رفع السعودية من قائمة الدول المحظور السفر إليها من الولايات المتحدة

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القاهرة - سامية سيد - وقالت المراكز الأمريكية إنها غيرت توصيات السفر الخاصة بكوفيد-19 للدول الثلاث إلى "المستوى 1: منخفض" من "المستوى 4، مرتفع جدًّا"، الذي يحث الأمريكيين على تجنُّب السفر إلى تلك الوجهات.

وخلا الأسابيع القليلة الماضية خففت المراكز مستوى توصيات السفر إلى عدد من البلدان حول العالم مع انحسار جائحة كوفيد-19. كما خفضت مستوى التوصيات إلى "المستوى 1" لكل من "بنجلادش والفلبين وسانت كيتس ونيفيس" من "المستوى 2: متوسط".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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