شكرا لقرائتكم خبر عن رفع السعودية من قائمة الدول المحظور السفر إليها من الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وقالت المراكز الأمريكية إنها غيرت توصيات السفر الخاصة بكوفيد-19 للدول الثلاث إلى "المستوى 1: منخفض" من "المستوى 4، مرتفع جدًّا"، الذي يحث الأمريكيين على تجنُّب السفر إلى تلك الوجهات.
وخلا الأسابيع القليلة الماضية خففت المراكز مستوى توصيات السفر إلى عدد من البلدان حول العالم مع انحسار جائحة كوفيد-19. كما خفضت مستوى التوصيات إلى "المستوى 1" لكل من "بنجلادش والفلبين وسانت كيتس ونيفيس" من "المستوى 2: متوسط".