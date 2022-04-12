شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ السديس يعلن نجاح خطة رئاسة الحرمين فى العشر الأوائل من شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، نجاح خطة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خلال العشر الأوائل من شهر رمضان المبارك.وفق "سبق" .
وأكد السديس، أن ما شهده الحرمان الشريفان من تميُّز في جميع الخِدْمَاتِ الميدانية والإدارية هو نتاج دعم سخي غير محدود من القيادة الرشيدة لكل ما من شأنه تيسير أداء النسك والعبادات فيهما، مشيرًاً إلى أن الحرمين الشريفين شهدا نقلة نوعية في مستوى الخِدْمَاتِ البشرية والتقنية؛ مما كان له الأثر الكبير في تحقيق أعلى نسبة رضا للقاصدين عن المنظومة الخدمية بالحرمين الشريفين.
وقدم السديس الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز و ولي العهد على ما يوليانه من دعم غير محدود للحرمين الشريفين وقاصديهما.