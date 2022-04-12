شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دراسة تؤكد أن تفاصيل رئيسية لدى طفولة بعض الناس قد تؤدي إلى مقاومة اللقاحات! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

رحب معظم الناس بفرصة التطعيم ضد "كوفيد-19"، لكن أقلية لم تفعل ذلك. ويميل الأشخاص المعادون للقاحات إلى تبني وجهات نظر قوية ورفض التوصيات الطبية أو توصيات الصحة العامة بحزم.



وهذا محير للكثيرين، وأصبحت القضية نقطة اشتعال في العديد من البلدان. وأدى ذلك إلى توتر العلاقات، حتى داخل العائلات، وعلى المستوى الكلي هدد التماسك الاجتماعي.

وهذا يثير السؤال: من أين تنبع هذه المشاعر القوية المضادة للتطعيم في كثير من الأحيان؟. أوضح ريتشي بولتون، مدير CNZM FRSNZ: وحدة أبحاث الصحة والتنمية متعددة التخصصات في دنيدن (DMHDRU)، جامعة أوتاغو؛ وأفشالوم كاسبي، أستاذ بجامعة ديوك، وتيري موفيت، أستاذ علم النفس بجامعة نانيرل كيوهان، بصفتهم باحثين في مسار الحياة، أن العديد من مواقف الكبار وصفاتهم وسلوكياتهم لها جذورها في الطفولة. ودفعت هذه البصيرة إلى الاستفسار عن مقاومة اللقاح بين أعضاء دراسة دنيدن طويلة الأمد، والتي تصادف 50 عاما هذا الشهر.

وعلى وجه التحديد، أجروا استطلاع آراء أعضاء الدراسة حول نواياهم من التطعيم بين أبريل ويوليو 2021، قبل طرح اللقاح الوطني الذي بدأ في نيوزيلندا في أغسطس 2021 مباشرة. وتدعم النتائج فكرة أن وجهات النظر المناهضة للتطعيم تنبع من تجارب الطفولة.

وجمعت دراسة دنيدن، التي أعقبت مجموعة مواليد 1972-1973، ثروة من المعلومات حول العديد من جوانب حياة مشاركيها البالغ عددهم 1037 مشاركا، بما في ذلك صحتهم البدنية وتجاربهم الشخصية بالإضافة إلى القيم طويلة الأمد والدوافع وأنماط الحياة، وقدرات معالجة المعلومات والميول العاطفية، والعودة إلى الطفولة.

واستجاب ما يقرب من 90% من أعضاء دراسة دنيدن للاستطلاع لعام 2021 حول نية التطعيم. ووجدوا أن 13 بالمائة من المجموعة لم يخططوا للتلقيح (مع وجود أعداد مماثلة من الرجال والنساء).

وعندما قارن الباحثون تاريخ الحياة المبكرة لأولئك الذين كانوا مقاومين للقاح مع أولئك الذين لم يكونوا كذلك، وجدوا أن العديد من البالغين المقاومين للقاحات لديهم تاريخ من التجارب السلبية أثناء الطفولة، بما في ذلك سوء المعاملة أو الحرمان أو الإهمال، أو وجود أحد الوالدين مدمن على الكحول.

وكانت هذه التجارب ستجعل طفولتهم غير متوقعة وساهمت في إرث مدى الحياة من عدم الثقة في السلطات.

وأظهرت اختبارات الشخصية في سن 18 عاما أن الأشخاص في المجموعة المقاومة للقاح كانوا عرضة لمشاعر الخوف والغضب المتكررة. وكانوا يميلون إلى الانغلاق عقليا عندما يكونون تحت الضغط.

وشعروا أيضا بالقدرية فيما يتعلق بالمسائل الصحية، حيث أبلغوا في سن 15 على مقياس يسمى "مركز التحكم الصحي" أنه لا يوجد شيء يمكن للناس القيام به لتحسين صحتهم. وعندما كانوا مراهقين، غالبا ما أساءوا تفسير المواقف بالقفز دون داع إلى الاستنتاج بأنهم كانوا يتعرضون للتهديد.

ووصفت المجموعة المقاومة نفسها أيضا بأنها غير ملتزمة تقدر الحرية الشخصية والاعتماد على الذات على اتباع الأعراف الاجتماعية. ومع تقدمهم في السن، عانى الكثير من مشاكل الصحة العقلية التي تتميز باللامبالاة واتخاذ القرار الخاطئ والقابلية لنظريات المؤامرة.

ولتفاقم الأمور أكثر، واجه بعض أعضاء الدراسة المقاومة للقاحات صعوبات إدراكية منذ الطفولة، إلى جانب محن حياتهم المبكرة ونقاط ضعفهم العاطفية. وكانوا قراء ضعيفين في المدرسة الثانوية وسجلوا درجات منخفضة في اختبارات الدراسة للفهم اللفظي وسرعة المعالجة. وتقيس هذه الاختبارات مقدار الجهد والوقت الذي يحتاجه الشخص لفك تشفير المعلومات الواردة.

ومن المؤكد أن مثل هذه الصعوبات المعرفية الطويلة الأمد ستجعل من الصعب على أي شخص فهم المعلومات الصحية المعقدة في ظل أهدأ الظروف. ولكن عندما تتحد صعوبات الفهم مع المشاعر السلبية الشديدة الأكثر شيوعا بين الأشخاص المقاومين للقاحات، يمكن أن يؤدي ذلك إلى قرارات التطعيم التي تبدو غير قابلة للتفسير للمهنيين الصحيين.

واليوم، حققت نيوزيلندا معدل تطعيم مرتفع للغاية (95% من المؤهلين فوق سن 12)، وهو أعلى بنسبة 10% تقريبا مما هو عليه في إنجلترا أو ويلز أو اسكتلندا أو أيرلندا، و20% أعلى منه في الولايات المتحدة.

والأكثر وضوحا، أن معدل الوفيات في نيوزيلندا لكل مليون نسمة حاليا هو 71. وهذا يقارن بشكل إيجابي بالديمقراطيات الأخرى مثل الولايات المتحدة مع 2949 حالة وفاة لكل مليون (40 ضعف معدل نيوزيلندا) والمملكة المتحدة عند 2423 لكل مليون (34 مرة) وكندا بمعدل 991 لكل مليون (14 مرة).

وتسلط النتائج الضوء على أهمية فهم تاريخ الحياة الفردية والطرق المختلفة للتفكير في العالم - وكلاهما يُعزا إلى المحن التي مر بها بعض الأشخاص في وقت مبكر من حياتهم. وهذا له فائدة إضافية تتمثل في تشجيع وجهة نظر أكثر تعاطفا تجاه مقاومة اللقاح، والتي قد تترجم في النهاية إلى معدلات أعلى من الاستعداد للقاح.

وبالنسبة للكثيرين، حدث الانتقال من نهج مقاس واحد يناسب الجميع ببطء شديد وهذا درس مهم للمستقبل. ودرس آخر هو أن تحقيق معدلات تطعيم عالية لم يكن خاليا من "التكلفة" للأفراد والأسر والمجتمعات. وكان إقناع العديد من المواطنين بالتطعيم أمرا صعبا، وسيكون من غير الواقعي عدم توقع بعض الاستياء أو الغضب المتبقيين بين الأشخاص الأكثر تضررا من هذه القرارات.

ووصى بأن يشمل الاستعداد الوطني للأوبئة المستقبلية المحتملة، التثقيف الوقائي لتعليم أطفال المدارس عن وبائيات الفيروس وآليات العدوى وسلوكيات التخفيف من العدوى واللقاحات. ويمكن للتعليم المبكر أن يهيئ الجمهور لتقدير الحاجة إلى غسل اليدين وارتداء الأقنعة والتباعد الاجتماعي والتطعيم.

ويمكن أن يوفر التعليم المبكر حول الفيروسات واللقاحات للمواطنين إطارا معرفيا موجودا مسبقا، ويقلل من مستوى عدم اليقين لدى المواطنين في أي جائحة مستقبلية، ويمنع ردود فعل الإجهاد العاطفي، ويعزز الانفتاح على الرسائل الصحية.