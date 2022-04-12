تعرف على أسرع طرق خسارة الوزن في رمضان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

يخطط البعض لخسارة أكبر قدر من الدهون والوزن الزائد في رمضان، مستغلاً فترة الامتناع عن الطعام والشراب الطويلة خلال الصيام.



وتكثر الأنظمة الغذائية التي يمكن اتباعها لفقدان الوزن الزائد، لكننا نقدم لك أبسط الطرق والحلول التي تضمن لك خسارة سريعة في التقرير التالي..

1- اتبع حمية نظيفة

حاول اتباع حمية نظيفة، بمعنى تناول طعاما كاملا، غير معالج، لأن الأطعمة المعالجة من بقوليات ولحوم تحتوي على دهون تعرقل عملية فقدان الوزن.

2- ركز على الطعام الكامل

الأطعمة الكاملة هي أطعمة غير معالجة أقرب ما تكون للحالة الطبيعية، مثل: البقوليات والخضروات والفاكهة والمكسرات والبيض والدجاج واللحوم والبذور.

3- تناول الألياف

يفضل تناول أطعمة غنية بالألياف لأنها تحسن عملية الهضم وفقدان الوزن، كذلك تقوي إحساس الشبع وبالتالي تمنعك من تناول طعام زائد على طاقتك.

توجد الألياف في المكسرات والبذور والبقوليات والخضروات.

4- اشرب كمية كافية من المياه

من السهل الخلط بين الشعور بالجوع والعطش، لذلك داوم على شرب الماء لأنه أحياناً تشعر أنك جائع بينما أنت عطش في حقيقة الأمر.

وينصح خبراء التغذية في حالة الجوع بشرب كوب ماء للتأكد من صدق مشاعر الجوع.

5- تحكم في القلق

من أهم عوامل فقدان الوزن التحكم في التوتر، فليس سراً أن التوتر من شأنه زيادة معدلات الكورتيزول في الجسم مما يسبب تناول الطعام بشراهة وزيادة الوزن.

وينصح خبراء التغذية باللجوء إلى هذه الخطوات للتغلب على القلق، مثل التمرن بانتظام والنوم جيداً وممارسة اليوجا.

6- ممارسة الرياضة

الصيام وحده يمكن أن يفقدك وزناً كافياً خاصةً مع الالتزام بتناول طعام صحي، وللحصول على جسم مشدود يمكن ممارسة الرياضة لفترة قصيرة يومياً، حتى لو كانت التمشية.

وللحصول على جسم ممشوق ونتائج جيدة، ينصح بتناول الطعام بعد ممارسة التمرين كي ينتفع الجسد بالبروتين ويبني عضلات.