ما هي فوائد الجيم في رمضان والوقت المناسب لممارسة الرياضة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أبريل 2022

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ممارسة الرياضة من الأمور المهمة ويوجد العديد من فوائد الجيم في رمضان، والتي نرصدها من خلال التالي وأيضًا الوقت المناسب للرياضة.



ممارسة الرياضة في رمضان من الأمور المهمة للحفاظ على الصحة وعلى رشاقة الجسم ولهذا يجب المواظبة على القيام بالرياضة في رمضان من خلال الذهاب إلى الجيم أو ممارسة أنواع الرياضة الأخرى، إليكم فوائد الجيم في رمضان والوقت المناسب لممارسة الرياضة في الشهر الكريم..

- الجيم له العديد من الفوائد المتعددة والتي لا تتوقف فقط على تكوين العضلات وإنقاص الوزن بل إنه يساعد على زيادة الثقة بالنفس والتخلص من الضغوط والتعب والإرهاق الذي يمر به الشخص على مدار اليوم، وفي شهر رمضان يجب عليك عدم التوقف عن الذهاب للجيم.

- من فوائد الجيم في رمضان الحفاظ على كتلة العضلات بالجسم، حيث إن التوقف عن الجيم خلال رمضان سوف يؤدي إلى بناء العضلات ببطء.

- يساعد في التخلص من الشعور بالكسل الذي يصيب الكثيرين خلال شهر رمضان.

- ممارسة التمارين الرياضية في رمضان تساعد على حرق المزيد من السعرات الحرارية الزائدة بالجسم، بالإضافة إلى أنها تعزز من القيام بعملية التمثيل الغذائي بالجسم مما يساعد على إنقاص الوزن.

- ممارسة الرياضة في الجيم في رمضان تحمي الجسم من التعرض إلى بعض الأمراض ومنها أمراض الكبد، حيث إن الرياضة تقلل من التعرض إلى سموم الجسم التي من الممكن أن تصيب الكبد بالمشكلات.

- الجيم في رمضان يمكنه تعزيز صحة الجهاز الهضمي مما يساعد على التقليل من عسر الهضم الذي يصيب الكثيرين في رمضان.

في شهر رمضان يجب أن تحرص على التمارين الرياضية وإذا كنت تريد ممارسة الرياضة قبل الإفطار، فيجب أن يكون قبل الإفطار بحوالي ساعة فقط حتى تكون المدة قصيرة للإفطار، وتعويض الجسم بالسوائل والأملاح المعدنية التي تم فقدانها.

ولكن يشير الخبراء إلى ضرورة ممارسة الرياضة بعد وجبة الإفطار بحوالي ساعتين حتى يتم هضم الطعام بشكل جيد حتى يستعيد الإنسان طاقته اللازمة لممارسة التمارين.