هل المشي يساعد على تقوية عضلات التنفس؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

تعد بداية فصل الربيع فترة صعبة للأشخاص الذين يعانون من حساسية حبوب اللقاح وأعراضها المزعجة.



وأكد البروفيسور إنجو فروبوزه على أهمية ممارسة رياضات قوة التحمل مثل المشي السريع والجري وركوب الدراجات الهوائية في الهواء الطلق لمرضى حساسية حبوب اللقاح؛ حيث إنها تعمل على تقوية عضلات التنفس، ومن ثم تساعد الجسم على مواجهة الاستجابات التحسسية بصورة أفضل.

وأوضح عالم الرياضة الألماني أنه ينبغي أيضا على مرضى حساسية حبوب اللقاح تجنب الأطعمة المحتوية على الهيستامين مثل الفواكه الحمضية والشوكولاتة، بينما يساعد البقدونس على الحد من إفراز الجسم للهيستامين.

كما أن الأدوية المضادة للهيستامين، التي لا تحتاج إلى وصف طبيب، يمكنها تخفيف المتاعب.

ومع ذلك، يتعين على مرضى حساسية حبوب اللقاح التوقف عن ممارسة الرياضة في الهواء الطلق في حال الشعور بضيق تنفس.

وللوقاية من متاعب حساسية حبوب اللقاح، يمكن اتباع النصائح الآتية:

- عدم مغادرة المنزل في الأيام الجافة التي تشهد حركة شديدة للرياح. ويكون أفضل وقت للخروج بعد سقوط الأمطار، لأن الأمطار تساعد على تنقية الهواء من حبوب اللقاح.

- تجنب جز الأعشاب واقتلاع الحشائش وغير ذلك من أعمال البستنة الروتينية الأخرى التي قد تثير مسببات الحساسية.

- خلع الملابس التي ارتديتها في الخارج والاستحمام لشطف حبوب اللقاح الموجودة على جلدك وشعرك.

- تجنب نشر الملابس المغسولة خارج المنزل؛ فقد تعلق حبوب اللقاح بالملاءات والمناشف.

- ارتداء قناع للحماية من حبوب اللقاح إذا كنت تؤدي الأعمال المنزلية بالخارج.