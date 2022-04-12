شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فوائد سحرية لتناول العرقسوس في رمضان.. تعرف عليها! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

يعتبر العرقسوس من أهم المشروبات الشعبية في شهر رمضان، فلا تخلو مائدة في أغلب أرجاء الوطن العربي منه، فما هي فوائد وأضرار العرقسوس؟



العرقسوس من الأعشاب المُعمِّرة التي تتفرّع جذورها الطويلة والمُجعَّدة أُفقيًّا وتنتشر تحت الأرض، ويتميّز بنكهته المُميَّزة والقوية وطعمه الحلو.

العرقسوس مشروب أسود اللون يتميز بحلاوة ومرارة الطعم في آن واحد، ويصنع من جذر نبات عرق السوس، وهو أحد أهم المشروبات التقليدية في أغلب الدول العربية، خاصة مصر وسوريا، كما أنه من الأصناف الأساسية على مائدة الإفطار في شهر رمضان المبارك.

يستخدم جذر نبتة عرقسوس في عدة مجالات منها صناعة العصائر والحلويات، كما تتسع مجالات استخدامه لتشمل الاستخدامات الطبية، وذلك لما له من آثار إيجابية عديدة على صحة الإنسان.

ويكثر البحث عن السعرات الحرارية في مشروب العرقسوس؛ لمعرفة هل يسبب زيادة الوزن للصائمين أم لا؟، والإجابة أن كل 100 جرام (نصف كوب) من العرقسوس يحتوي على 275 سعرا حراريا، بجانب العديد من العناصر الغذائية الأخرى.

فوائد مشروب العرقسوس في رمضان

يبحث كثيرون عن فوائد العرقسوس للجسم في رمضان، باعتباره مشروب أساسي على المائدة الرمضانية ويغري الصائمون بحلاوة مذاقه.

العرقسوس مشروب غني بالعناصر الغذائية المهمة لصحة الإنسان، إذ يحتوي على العديد من الفيتامينات، مثل فيتامين ب1، وفيتامين ب2، وفيتامين ب3، فضلاً عن تركيزه العالي بالمعادن، مثل الصوديوم، والبوتاسيوم، والكالسيوم.

ومن أهم فوائد العرقسوس للجسم في رمضان ما يلي:

1- ترطيب الجسم

يخسر الصائمون الكثير من الماء خلال ساعات الصيام الطويلة، خاصة إذا صاحبها ارتفاع في درجات الحرارة، لذا يبحثون عن مشروبان تعوضهم ما فقدوه.

ويعتبر أحد أهم فوائد العرقسوس في رمضان ترطيب الجسم وتعويض الصائم عن السوائل المفقودة حلال النهار، ويمكن تناوله وقت الإفطار أو بعده.

2- الحد من حرقة المعدة

يعاني كثير من الصائمين من مشاكل حرقة المعدة واضطرابها، نتيجة التغير المفاجئ في عادات ومواعيد الأكل في رمضان.

ومن أهم فوائد العرقسوس في رمضان التخفيف والحد من حرقة المعدة، إذ يحتوي هذا المشروب على حمض (الجليسريزيك) الذي يمتلك خصائص مضادة الالتهابات، ويرفع مستوى مناعة الجسم، ويعمل على تسريع إصلاح بطانة المعدة وإعادة توازنها.

3- تخفيف الارتجاع المريئي

كشفت مجلة الطب الشعبي الأسترالية عن نتائج دراسة أجريت في سنة 2017 على 58 من مرضى الارتجاع المريئي، حيث أشارت إلى أن تناول جذر العرقسوس بشكل يومي يساعد على تخفيف أعراض الارتجاع المريئي بفاعلية تفوق استخدام أدوية مضادات الحموضة.

4- تخفيف عسر الهضم

يساعد شرب العرقسوس في رمضان على الحد من عسر الهضم، وفقا لنتائج دراسة أجريت في سنة 2012 ونشرت في مجلة الطب البديل، حيث تناول 50 متطوعا يعانون من عسر الهضم 75 ملليجراما من كبسولة العرقسوس لمدة 30 يوما، وأثبتت النتائج تحسن الأعراض بشكل كبير لديهم مقارنة بالمرضى الآخرين.

5- علاج القرحة الهضمية

يسهم شرب العرقسوس في رمضان في علاج القرحة الهضمية، بما فيها قرحة المريء، والمعدة، والأمعاء الدقيقة، والتي تحدث عادة نتيجة الإصابة بالجرثومة الحلزونية، سواء كانت قد حدثت خلال رمضان أو قبل الدخول في الشهر.

6- التخفيف من التوتر والقلق

يساعد شرب العرقسوس في رمضان على الحد من التوتر والقلق الذي قد يعتري بعض الصائمين خلال الشهر، إذ يسهم في رفع تركيز هرمون الكورتيزول في الدم، والذي يقوم بدوره بمقاومة الشعور بالقلق أو التوتر.

7- فقدان الوزن

على الرغم من قلة الدراسات حول فوائد عرق السوس في رمضان لخسارة الوزن، لكن يعتقد بعض العلماء أنه يساعد على فقدان الوزن بمعدل نصف كيلوجرام.