باحثون: الصوت يكشف الإصابة بأمراض القلب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أكد باحثون في دراسة طبية حديثة، نشرت نتائجها مؤخراً، أن المشاكل القلبية يمكن اكتشافها من خلال الأصوات التي يصدرها الأشخاص.



وأشار الباحثون في مركز «مايو كلينيك» بالولايات المتحدة، إلى أنه عندما يعاني الأشخاص مشكلات قلبية مقلقة، فإنه يمكن اكتشاف ذلك في أصواتهم، حسب «سكاي نيوز».

ورغم أن التغيير الصوتي خفي للغاية بحيث يتعذر على البشر سماعه بالأذن العادية، فقد أنشأ العلماء خوارزمية ترتبط بالذكاء الصناعي يمكنها التقاط الاختلافات الصغيرة في الكلام والصوت، وفقاً لصحيفة «تلغراف» البريطانية.

وأكد الدكتور جاسكانوال ديب سينغ سارا، أخصائي طب القلب في «مايو كلينيك» والمؤلف الرئيسي للدراسة، أن هذه التقنية ستمكّن في المستقبل من مراقبة الأشخاص الأكثر عرضة لأمراض القلب عن بعد، وتقييم الحالات الأكثر خطورة.