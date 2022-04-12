شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى يفرض طوقا أمنيا بموقع انفجار صيدا واستمرار عمليات البحث عن مصابين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقامت فرق من الجيش اللبناني بالانتشار في أرجاء المنطقة وإجراء عمليات تمشيط، فيما دفع الصليب الأحمر بمزيد من سيارات الاسعاف لسرعة نقل المصابين وتوزيعهم على مستشفيات صيدا، بعدما تم نقل عدد من المصابين إلى مستشفى الراعي بالمدينة.

ولم يتحدد بعد أسباب الانفجار الذي أدى إلى تدمير كامل لمبنى بلدية بنعفول ومركز تابع لكشافة الرسالة التابعة لحركة أمل، وإصابة مبنى مجاور، فيما لم تتحدد حتى الآن الخسائر المادية والأضرار الناتجة عن الإنفجار وكيفية حدوثه.