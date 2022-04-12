هذا ما يحدث عند الجلوس بشكل غير صحيح في المرحاض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

بالرغم من أن الجلوس في المرحاض يمثل جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية، لا يزال هناك العديد من الأخطاء الشائعة التي يرتكبها الناس، وإحداها هي طريقة الجلوس على مقعد المرحاض.



وتقول ستيفاني تايلور، خبيرة الصحة والرفاهية "إن الجلوس بشكل غير صحيح في المرحاض يمكن أن يؤدي إلى التهاب الزائدة الدودية أو تدمير جدار الأمعاء".

وتضيف ستيفاني تايلور "حتى اخترعنا المرحاض، كان البشر يفتحون أمعائهم بالجلوس، مثل الحيوانات الأخرى، ومنذ ذلك الحين، وعلى الرغم من أننا قد نشعر بمزيد من التحضر، فقد تسببنا في بعض المشاكل الصحية الخطيرة".

وأوضحت الخبيرة أن العضلات حول المستقيم تساعد في التحكم في ما إذا كنت في وضع التبرز أم لا. وعندما تجلس على المرحاض، فإن زاوية فتحة الشرج تلتوي وتؤدي عضلاتك إلى خنق المستقيم، مما يؤدي إلى إبقاء البراز بالداخل.

وتابعت ستيفاني "لذا، فإن الجلوس بوضعية غير صحيحة في المرحاض يجعل التخلص من الفضلات أمرًا صعبًا، إذا لم تتخلص من كل البراز، فقد يؤدي ذلك إلى الإمساك، والذي يمكن أن يؤدي إلى أمراض الأمعاء أو التهاب الزائدة الدودية".

كيف تحسن وضعية الجلوس في المرحاض؟

القرفصاء هي إحدى الطرق البسيطة لتقليل مخاطر هذه الحالات الخطيرة. وتقول ستيفاني "عندما نجلس القرفصاء ونرفع ركبنا أعلى من الوركين، يتم تقويم الزاوية الشرجية وتطلق العضلة العانية المستقيم مما يجعل التبرز أسهل بكثير.

ضع في اعتبارك شراء كرسي المرحاض، والذي يساعدك على تحقيق أفضل وضعية اقرفصاء ويضع عضلاتك في وضع الإقصاء لحركة أمعاء صحية دون إجهاد مفرط، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.