كل ما تريد معرفته حول ميزة التعرف على الوجوه قادمة إلى هاتف بيكسل 6

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

كشف تسريب جديد أن تحديث هاتف بيكسل 6 القادم سيأتي مزوداً بميزة التعرف على الوجوه لفتح قفل الهاتف.



وبالنسبة لمعظم مستخدمي سلسلة غوغل بيكسل 6 كان التعامل مع الماسح الضوئي لبصمات الأصابع تحت الشاشة تجربة مؤلمة. وقامت غوغل بتحسين الماسح الضوئي عبر تحديثات البرامج مع توقعات بأن تواصل غوغل العمل على تحسين هذه الميزة.

ومنذ نوفمبر (تشرين الثاني) قالت الأخبار إن بيكسل 6 وبيكسل 6 برو ستعمل على تنشيط ميزة فتح الهاتف بميزة التعرف على الوجوه.

وتم تقديم ميزة Face Unlock على خط بيكسل 4. ومثل Face Id من أبل، يستخدم Face Unlock على بيكسل 4 وبيكسل 4 إكس إل الخرائط ثلاثية الأبعاد لتقديم التعرف الآمن على الوجه للتحقق من هوية المستخدم لإلغاء قفل الهاتف وفتح تطبيقات معينة وإكمال المعاملات باستخدام منصات الدفع عبر الهاتف المحمول.

وكانت هناك تكهنات بأن غول ستدرج هذه الميزة في إسقاط Pixel Quarterly Featureفي المستقبل، ودعت التكهنات المبكرة إلى إضافتها إلى بيكسل 6 برو فقط.

و على الرغم من إمكانية تنشيط نظام التعرف على الوجوه من خلال تحديث البرنامج، فإنه لن يحتوي على خرائط ثلاثية الأبعاد (المكونات المطلوبة لذلك غير مضمنة في طرز بيكسل 6)، واقترح البعض أن غوغل قد تطلب من المستخدمين القيام بعمل مثل تحريك رؤوسهم لإثبات أن الصورة أمام كاميرا الصور الشخصية ليست صورة ثابتة، بحسب موقع فون أرينا.