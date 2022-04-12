ميزة مرتقبة لواتساب.. تعرف عليها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

يختبر واتساب ميزة جديدة تمنع المستخدمين من الحفظ التلقائي للوسائط التي يرسلونها على أنها محادثات مختفية. وفقًا لتقرير جديد صادر عن موقع “وابتال إنفو” فإن واتساب تنوي طرح هذا التحديث لجميع المستخدمين قريباً.

مع التغيير الجديد، سيقوم واتساب الآن تلقائيًا بإيقاف تشغيل خيار "رؤية الوسائط" للدردشات المخفية على أجهزة أندرويد، وسيتم طرح نفس التغيير على أجهزة “آي أو إس” حيث يتم إيقاف تشغيل خيار “الحفظ إلى ألبوم الكاميرا” تلقائيًا للدردشات المخفية.

سيمنع هذا المستخدمين من رؤية الصور ومقاطع الفيديو وملفات GIFالمختفية في معرض هواتفهم، أو ألبوم الكاميرا، حتى يختاروا يدويًا القيام بذلك في إعدادات واتساب. إذا لم تقم بتغييره، فسيظل الإعداد معطلاً.

سيكون التغيير مفيدًا لمستخدمي واتساب الجدد الذين قد لا يرغبون في رؤية الوسائط المختفية من بين الصور الأخرى في معرض الصور أو ألبوم الكاميرا بهواتفهم. قد تكون مشاهدة صور أو مقاطع فيديو خاصة من بين الصور الأخرى في معرض الصور الخاص بك والتي قد تعرضها لأصدقائك وعائلتك موقفًا محرجًا.

ويأتي هذا التقييد الجديد بعد أيام فقط من إعلان واتساب عن طرح بعض ميزات الرسائل الصوتية الجديدة على مجموعة واسعة من أجهزة أندرويد. تضمنت الميزات الجديدة تشغيل الدردشة، والقدرة على إيقاف التسجيل واستئنافه، ومعاينة المسودة، والتشغيل السريع.

من ناحية أخرى، تختبر واتساب الآن ميزة ستسمح فقط للمستخدمين بإعادة توجيه الرسائل المعاد توجيهها بالفعل إلى مجموعة واحدة في كل مرة، وفق ما أوردت صحيفة إنديان إكسبرس.