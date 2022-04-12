شكرا لقرائتكم خبر عن أمين "التعاون الخليجي": القيادة العسكرية الموحدة ركيزة أمن لمقدرات دول المجلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف الحجرف، أن القيادة العسكرية الموحدة تمثل ركيزة أمن واستقرار ودرع لحماية وصون مقدرات ومنجزات دول المجلس، ومصدر عز وفخر لكافة أبناء دول مجلس التعاون.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك جاء خلال زيارة الحجرف لمقر القيادة العسكرية الموحدة، في العاصمة السعودية الرياض، بحضور قائد القيادة العسكرية الموحدة الفريق الركن الدكتور عيد بن عواض الشلوي، وكبار ضباط القيادة.

وأشار الحجرف إلى أن القيادة العسكرية الموحدة تعد من أكبر الإنجازات العسكرية الخليجية المشتركة، والتي أتى قرار إنشائها بمباركة قادة دول مجلس التعاون إيمانًا منهم بروابط التلاحم بين الدول الأعضاء.